Кремль внес Каспарова и Ходорковского в список "иностранных агентов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции России.

Каспаров и Ходорковский попали в список физических лиц-"иноагентов" за "осуществление политической деятельности". В ведомстве отметили, что Ходорковский связан с Украиной, а Каспаров - еще и с американским фондом Human Rights Foundation.

Отметим, что в списке физлиц-"иноагентов" находится семь человек. Помимо Каспарова и Ходорковского, в него также внесли тележурналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, соратника Алексея Навального Леонида Волкова, политика Владимира Кара-Мурза, который находится в РФ под судом, и рэпера Алишера Моргенштерна.