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Кремль внес Каспарова и Ходорковского в список "иностранных агентов"

Новина українською →
Россия, Суббота 21 мая 2022 02:25
Кремль внес Каспарова и Ходорковского в список "иностранных агентов" Фото: в России внесли в реестр "иноагентов" Каспарова и Ходорковского
Автор: Роман Мирончук

В Российской Федерации "иностранными агентами" объявили политических эмигрантов Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции России.

Каспаров и Ходорковский попали в список физических лиц-"иноагентов" за "осуществление политической деятельности". В ведомстве отметили, что Ходорковский связан с Украиной, а Каспаров - еще и с американским фондом Human Rights Foundation.

Отметим, что в списке физлиц-"иноагентов" находится семь человек. Помимо Каспарова и Ходорковского, в него также внесли тележурналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, соратника Алексея Навального Леонида Волкова, политика Владимира Кара-Мурза, который находится в РФ под судом, и рэпера Алишера Моргенштерна.

Напомним, в России в конце марта издание Deutsche Welle добавили в реестр "иностранных агентов".

Мы также писали о том, что президент РФ Владимир Путин одобрил штрафы для СМИ, которые не указывают статус "иноагентов" при цитировании.

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Гарри Каспаров Михаил Ходорковский
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