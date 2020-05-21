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Минюст прогнозирует выплаты компенсаций, а не восстановление люстрированных чиновников

Новости » Политика     21.05.2020 - 15:57
Минюст прогнозирует выплаты компенсаций, а не восстановление люстрированных чиновников
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

За моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов

Ключевым вопросом для спецкомиссии по проверке законности люстрации станет выплата компенсаций. За моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

Если комиссия придет к выводу, что люстрировать чиновника не было оснований, то он сможет претендовать на денежное возмещение, рассказал РБК-Украина министр юстиции Денис Малюська.

"Небольшая выплата плюс возможность восстановиться в должности, если она вакантна, плюс возможность получить потерянный доход - это те решения, которые сможет принимать комиссия. И конечно же, она сможет убирать граждан из реестра люстрированных лиц", - объяснил министр.

За моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3 400 гривен). Малюська уверен, что именно денежные компенсации, а не восстановление на госслужбе экс-чиновников, будет в приоритете у нового органа.

Напомним, Министерство юстиции предлагает создать комиссию для проверки законности люстрации.

Отметим, глава парламента Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не поддерживает люстрацию.

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины Министерство юстиции Украинылюстрация
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