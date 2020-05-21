Минюст предлагает создать комиссию для проверки законности люстрации

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Комиссия будет решать, законно ли чиновники попали под масштабное очищении власти

Министерство юстиции предлагает создать комиссию для проверки законности люстрации. Комиссия будет решать, законно ли чиновники попали под масштабное очищении власти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

В комментарии РБК-Украина министр юстиции Денис Малюська рассказал, что в Украине планируют создать специальный орган - комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищении власти.

"Комиссия будет рассматривать, что входило в функционал того или иного экс-чиновника, а также, какие конкретные действия он совершал", - объяснил министр.

Он также привел пример экс-прокурора Вячеслава Поляха, который выиграл дело против Украины в ЕСПЧ. Малюська рассказал, он как сотрудник кадрового управления Генпрокуратуры вряд ли своими действиями прямо или опосредованно способствовал "репрессивным действиям режима Януковича".

Напомним, вчера на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. При этом окончательное решение по поводу закон о люстрации - за украинским судом.

Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не поддерживает люстрацию

Автор: Олег Черныш