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Мін'юст прогнозує виплати компенсацій, а не відновлення люстрованих чиновників

Новини » Політика     21.05.2020 - 15:57
Мін'юст прогнозує виплати компенсацій, а не відновлення люстрованих чиновників
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

За моральну шкоду екс-чиновник зможе отримати до 200 неоподатковуваних мінімумів

Ключовим питанням для спецкомісії щодо перевірки законності люстрації стане виплата компенсацій. За моральну шкоду екс-чиновник зможе отримати до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

Якщо комісія дійде висновку, що люструвати чиновника не було підстав, то він зможе претендувати на грошове відшкодування, розповів РБК-Україна міністр юстиції Денис Малюська.

"Невелика виплата плюс можливість відновитися на посаді, якщо вона вакантна, плюс можливість отримати втрачений дохід - це ті рішення, які зможе приймати комісія. І звичайно ж, вона зможе прибирати громадян з реєстру люстрованих осіб", - пояснив міністр.

За моральну шкоду екс-чиновник зможе отримати до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 3 400 гривень). Малюська впевнений, що саме грошові компенсації, а не відновлення на держслужбі екс-чиновників, буде в пріоритеті у нового органу.

Нагадаємо, Міністерство юстиції пропонує створити комісію для перевірки законності люстрації.

Зазначимо, глава парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не підтримує люстрацію.

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України Міністерство юстиції Українилюстрация
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