Минюст начал разработку изменений в закон о люстрации

Министерство юстиции начало разработку изменений в закон о люстрации.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Финальная очистка: что будет с люстрацией в Украине".

Разработка изменений уже начата, при том что решение Европейского суда по правам человека было обжаловано и еще не вступило в силу.

"Разработка (проекта изменений. – ред.) началась. Пока что текст нарабатывается, и после того как мы его согласуем с ключевыми партнерами из других органов, мы сразу выложим все в публичное пространство", - сообщил источник в Минюсте.

При этом он отказался рассказать, какие именно изменения будут заложены в разрабатываемом законопроекте.

Напомним, Минюст сообщил, что 16 января обжаловал решение ЕСПЧ, критикующее украинскую люстрацию.

Как писало РБК-Украина, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. ЕСПЧ установил факты нарушения прав 5 украинских чиновников, уволенных по люстрации, и присудил им по 5 тыс. евро моральной компенсации.

Кроме того, перед выборами в Верховную раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.