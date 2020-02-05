Финальная очистка: зачем власть меняет закон о люстрации

КС пять лет рассматривает закон о люстрации (фото: из открытых источников)

Почти пять с половиной лет действия закона о люстрации вокруг него не прекращаются ожесточенные споры. Осенью 2019 года Европейский суд по правам человека вынес свой вердикт по данному вопросу.

Рьяные противники люстрации и часть политического истеблишмента сразу же заявили, что украинская власть теперь обязана пересмотреть закон о люстрации или вовсе его отменить. Кто и как будет менять закон "Об очищении власти" – в материале РБК-Украина.

За годы действия закона об очищении власти в реестр люстрированных лиц, который ведет Минюст, внесли почти тысячу фамилий уволенных чиновников. По состоянию на февраль 2020 года в реестре остается 896 лиц.

Еще в марте 2015 года Конституционный суд открыл производство и начал рассматривать конституционность закона об очищении власти. Решение до сих пор не вынесено. Как отметил источник РБК-Украина в суде, периодически на голосование выносятся абсолютно противоположные проекты решений по данному вопросу, но голосов судей не хватает ни за один из них.

Украинские суды низших инстанций ранее ожидали вердикта КСУ. Но в течение последнего полугодия они активно берут на себя инициативу в этом вопросе и восстанавливают люстрированных чиновников.

Кроме того, свежее решение ЕСПЧ дало еще один козырь противникам люстрации. Они уверены, что вердикт Европейского суда прямо обязывает Украину кардинально изменить закон об очищении власти.

Европейские советы

Решение ЕСПЧ "Полях и другие против Украины" от 17 октября 2019 года непосредственно касалось обстоятельств увольнения по люстрации пяти украинских чиновников. Ими оказались экс-прокуроры Вячеслав Полях и Александр Ясь, бывшие сотрудники налоговых органов Роман Якубовский и Дмитрий Басалаев, а также экс-сотрудник районной госадминистрации в Донецкой области Сергей Бондаренко.

Все они, кроме Бондаренко, были люстрированы потому, что занимали руководящие посты во время президентства Януковича. Сотрудника РГА уволили из-за коммунистического прошлого – он был вторым секретарем райкома КПУ.

ЕСПЧ рассмотрел их претензии к украинской власти и стал на сторону жалобщиков. Все они по решению суда обязаны получить по 5 тысяч евро моральной компенсации и компенсацию за судебные расходы.

Евросуд усмотрел в их делах нарушение статьи 6 (право на справедливый суд) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции по правам человека. По мнению ЕСПЧ, рассмотрение исков заявителей в национальных судах длится чрезмерно долго.

Также суд указал на то, что истцы не имели никакого отношения к преступным действиям режима Януковича или преследованию активистов Евромайдана. ЕСПЧ также отверг аргумент Украины, что люстрацию нельзя было применить индивидуально, а не обширно, из-за произошедшей в 2014 году чрезвычайной ситуации на востоке страны.

Суд отметил, что ранее украинское правительство не указывало закон об очищении власти в декларации, позволяющей на время чрезвычайной ситуации на Донбассе отступать от норм Конвенции прав человека.

Относительно увольнения сотрудника РГА из-за коммунистического прошлого, то ЕСПЧ счел такую люстрацию нелогичной и необоснованной.

"Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента (Януковича, – ред.). В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными", – объясняется суть решения в официальном пресс-релизе Секретариата ЕСПЧ.

Таким образом, Евросуд в целом признал законным и обоснованным сам факт проведения люстрации в Украине, но указал на недочеты и промахи при применении соответствующих процедур.

Решение должно было вступить в силу через три месяца после его вынесения, то есть 17 января текущего года. В последний возможный момент, 16 января, украинское правительство решило обжаловать вердикт в Большой палате ЕСПЧ.

Работа началась

Министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина объяснил, почему было решено подать жалобу. По его словам, Украина не совсем согласна с аргументами ЕСПЧ.

"Прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить", – подчеркнул министр.

В то же время, по данным РБК-Украина, Минюст уже начал разработку изменений в закон о люстрации. Несмотря на то, что апелляция Кабмина не рассмотрена и решение ЕСПЧ еще не вступило в силу.

"Разработка (проекта изменений, – ред.) началась. Пока что текст нарабатывается, и после того как мы его согласуем с ключевыми партнерами из других органов, мы сразу выложим все в публичное пространство", – сказал источник в министерстве.

При этом собеседник отказался раскрывать основные параметры будущих изменений. В частности, предусмотрено ли сокращение должностей, подпадающих под люстрацию.

Но и расширения "люстрационного списка" пока ожидать не стоит. По данным РБК-Украина, инициатива Зеленского распространить закон об очищении власти на чиновников времен Порошенко (2014-2019 года) не нашла поддержки у юристов министерства и, скорее всего, не будет реализована.

С мнением о необходимости изменения закона об очищении власти согласны далеко не все. Так, глава Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяна Козаченко считает, что внесение изменений потенциально несет риски частичного или полного искажения сути закона.

"Я думаю, что, если будут пытаться вносить изменения в закон об очищении власти (люстрацию), это будет искусственный процесс с попыткой поиска пути нивелировать или дискредитировать закон… Слишком много внешних рисков и заинтересованных нечистоплотных чиновников в отмене закона, поэтому сейчас в таком порядке закон менять нельзя", – говорит она.

По мнению Козаченко, решение ЕСПЧ не содержит в себе жестких требований к Украине по изменению закона и подлежит тщательному анализу из-за спорных моментов.

"Внесение изменений в закон "Об очищении власти" это право Украины, а не обязанность. Решение ЕСПЧ не влечет за собой обязательств Украины изменить национальное законодательство", – объясняет глава Общественного совета по вопросам люстрации.

Козаченко подчеркивает, что решение касается обстоятельств увольнения конкретных лиц, подавших иски в Евросуд. Она утверждает, что вердикт преимущественно характеризует ситуацию не с люстрацией, а с длительностью и доступностью судебных процессов в Украине.

Пока политики дискутируют о необходимости изменений закона, а решение ЕСПЧ остается в подвешенном состоянии, украинские суды начали "по-тихому", ориентируясь на собственное понимание международного права, восстанавливать люстрированных чиновников. Как и в случае с Евросудом, первыми "счастливчиками" стали преимущественно представители прокуратуры.

Постепенное восстановление

В августе Окружной админсуд Киева удовлетворил иск бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши. Дело люстрированного чиновника лежало без движения в суде более четырех лет, а летом 2019-го неожиданно получило положительное разрешение. В декабре Апелляционный суд подтвердил восстановление экс-чиновника, отклонив жалобы Минюста и ГПУ.

12 декабря 2019 года суд постановил выплатить 1,2 млн гривен и восстановить в должности зампрокурора Черниговской области Александра Яся, одного из фигурантов решения ЕСПЧ.

Основной массив исков по люстрации рассматривает Окружной админсуд Киева. Именно он занимается претензиями граждан к центральным органам власти. В период с сентября 2019 по февраль 2020 года этот суд удовлетворил ряд исков экс-чиновников.

К примеру, право вернуться на должности получили экс-заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун и его коллеги из Киевской и Житомирской областей Юрий Мельник и Владимир Кобернюк.

Также успешно выиграли свои дела люстрированные киевские прокуроры – Эдуард Томин (эампрокурор Днепровского района) и Александр Буртовой (зампрокурора Подольского района). По решению суда подлежат восстановлению высокопоставленные экс-сотрудники ГПУ Олег Кипер и Олег Пидгайный.

Всем им государство также обязано выплатить зарплату за время вынужденного "простоя" – от 800 тысяч до 1,2 млн гривен каждому.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отметил, что считает такие решения суда вполне обоснованными. "Стоит напомнить, что Конституционный суд Украины пересматривает конституционность закона об очищении власти уже почти пять лет. Должны ли столько времени ожидать решения суда граждане, уволенные с должностей по этому закону? Очевидно, что нет", – сказал Вовк РБК-Украина.

По его словам, ОАСК в данной ситуации руководствуется нормами Конституции и практикой Верховного Суда. "Учитывая вышеизложенное и руководствуясь собственными убеждениями при принятии решений, Окружной админсуд Киева продолжает рассмотрение дел относительно увольнения по закону об очищении власти, которые находятся сегодня в производстве", – резюмировал Вовк.

В абсолютном большинстве решений судьи ОАСК указывают, что перед применением люстрационных запретов украинская власть была обязана установить роль каждого конкретного чиновника в процессе узурпации власти Януковичем. Аргументы Генпрокуратуры и Минюста, что такой порядок не прописан в действующем пока еще законе, суд отклонил.

В то же время ни один из "восстановленных" непосредственно на рабочее место еще не вернулся. Офис генпрокурора апеллирует к тому, что в процессе реформирования перестала существовать Генеральная прокуратура, а значит, нет механизма, как восстановить экс-чиновников на их предыдущих должностях.

Тем не менее, по данным РБК-Украина, некоторым экс-прокурорам уже выплачена положенная им компенсация, установленная судом.

Закону о люстрации, принятому в сентябре 2014 года, осталось действовать чуть более четырех с половиной лет. Прогнозируемые изменения могут повлечь как массовое возвращение на должности чиновников, изгнанных с клеймом "люстрированных", так и приход во власть тех, кому последние пять лет вход туда был закрыт. И, очевидно, что желающих воспользоваться таким "окном возможностей" будет немало.