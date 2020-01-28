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Верховный суд объявил перерыв в рассмотрении дела о люстрации одного из экс-чиновников

Новости » Политика     28.01.2020 - 14:46
Верховный суд объявил перерыв в рассмотрении дела о люстрации одного из экс-чиновников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коллегия судей объявила перерыв в рассмотрении дела для обращения к научно-консультативному совету при Верховном Суде

Коллегия судей Верховного суда приостановила рассмотрение дела о люстрации одного из экс-чиновников ликвидированного Министерства доходов и сборов для обращения к научно-консультативному совету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как отмечается, 27 января суд рассматривал дело по иску экс-чиновника к Министерству доходов и сборов Украины о восстановлении на должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

"Во время судебного заседания истец в обоснование кассационной жалобы отметил, что подразделения налоговой милиции Украины не относятся к органам государственной власти или органов местного самоуправления, в связи с чем не подпадают под определение понятия "очищения власти (люстрации)". Кроме этого, истец отметил, что был уволен с должности не за выявление нарушения закона, а лишь за сам факт пребывания на должности", - говорится в сообщении.

По мнению истца, это нарушает конституционные принципы и гарантии привлечения к индивидуальной ответственности, а также принципы проведения люстрации.

"Коллегия судей объявила перерыв в рассмотрении дела для обращения к научно-консультативному совету при Верховном Суде. Следующее судебное заседание состоится 2 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении говорилось, что закон о люстрации чиновников не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Кроме того, перед выборами в парламент глава государства Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

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