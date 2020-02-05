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Минюст начал разработку изменений в закон о люстрации

Новости » Политика     05.02.2020 - 08:10
Минюст начал разработку изменений в закон о люстрации
Иллюстративное фото (facebook.com/minjust.official)

Разработка изменений начата, при том что решение ЕСПЧ было обжаловано и еще не вступило в силу

Министерство юстиции начало разработку изменений в закон о люстрации.
Об этом говорится в статье РБК-Украина "Финальная очистка: что будет с люстрацией в Украине".

Разработка изменений уже начата, при том что решение Европейского суда по правам человека было обжаловано и еще не вступило в силу.

"Разработка (проекта изменений. – ред.) началась. Пока что текст нарабатывается, и после того как мы его согласуем с ключевыми партнерами из других органов, мы сразу выложим все в публичное пространство", - сообщил источник в Минюсте.

При этом он отказался рассказать, какие именно изменения будут заложены в разрабатываемом законопроекте.

Напомним, Минюст сообщил, что 16 января обжаловал решение ЕСПЧ, критикующее украинскую люстрацию.

Как писало РБК-Украина, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. ЕСПЧ установил факты нарушения прав 5 украинских чиновников, уволенных по люстрации, и присудил им по 5 тыс. евро моральной компенсации.

Кроме того, перед выборами в Верховную раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

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Новости Украины люстрацияМинистерство юстиции Украины
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