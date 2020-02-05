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Мін'юст розпочав розробку змін до закону про люстрацію

Новини » Політика     05.02.2020 - 08:10
Мін'юст розпочав розробку змін до закону про люстрацію
Ілюстративне фото (facebook.com/minjust.official)

Розробка змін розпочато, при тому що рішення ЄСПЛ було оскаржено і ще не набрало чинності

Міністерство юстиції почало розробку змін до закон про люстрацію. Про це йдеться в статті РБК-Україна "Фінальна очистка: що буде з люстрацією в Україні".

Розробка змін вже розпочато, при тому що рішення Європейського суду з прав людини було оскаржено і ще не набрало чинності.

"Розробка (проекту змін. – ред.) почалася. Поки що текст напрацьовується, і після того як ми узгодимо його з ключовими партнерами з інших органів, ми відразу викладемо всі в публічний простір", - повідомило джерело в Мін'юсті.

При цьому співрозмовник відмовився розповісти, які саме зміни будуть закладені в законопроекті, що розробляється.

Нагадаємо, Мін'юст повідомив, що 16 січня оскаржив рішення ЄСПЛ, яке критикує українську люстрацію.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. ЄСПЛ встановив факти порушення прав 5 українських чиновників, звільнених з люстрації, і присудив їм по 5 тис. євро моральної компенсації.

Крім того, перед виборами до Верховної ради президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію і подав до парламенту відповідний законопроєкт. Документом пропонувалося люструвати п'ятого президента Петра Порошенка, а також інших топ-чиновників, які були при владі в період його каденції.

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Новини України люстрацияМіністерство юстиції України
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