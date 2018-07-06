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Интервью

В МинВОТ рассказали о ситуации с пересечением админграницы с Крымом в июне

НовостиОбщество    06.07.2018 - 22:22
Иллюстративное фото (khoda.gov.ua)
Иллюстративное фото (khoda.gov.ua)

В июне на территорию оккупированного Крыма въехало 147 071 человек

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом в течение июня 2018 году административную границу пересекли 257 тыс. 460 человек. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что по сравнению с маем, количество пересечений админграницы выросла на 37,68%. Тогда границу пересекли более 170 тыс человек.

"В Течение июня 2018 году административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 257 тыс. 460 человек и 41 тыс. 460 транспортных средств", - отметили в министерстве.

Так, КПВВ "Чонгар" в направлении Украины пересекли 53 300 человек, в обратном направлении - 72 990 человек.

КПВВ "Каланчак": в направлении Украины - 49 450 человек, в обратном направлении - 63 720 человек. КПВВ "Чаплинка": в направлении Украины - 7 000 человек, в обратном направлении - 11 000.

Следовательно, в июне на территорию Крыма въехали 147 071 человек.

В министерстве сообщают, что граждане Украины, которые живут на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, закупок необходимых товаров и услуг, а также оформления документов.

Напомним, кабинет министров Украины выделит 105,98 млн. грн. на обустройство КПВВ, которые находятся на административной границе с Крымом.

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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