На облаштування пунктів пропуску з окупованим Кримом уряд виділить понад 105 млн гривень

Йдеться про КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з окупованим Кримом

Кабінет міністрів України виділить 105,98 млн. грн. на облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ), що знаходяться на адміністративній межі з окупованим Кримом. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться про КПВВ "Каланчак" і "Чонгар". Рішення про виділення коштів було ухвалене під час засідання уряду в середу, 4 липня.

"Прийняте урядом рішення дозволить покращити умови перебування громадян під час перетину адміністративної межі, надасть можливість надавати адміністративні та транспортні послуги, створити комфортну сервісну зону, а також створити відповідні санітарно-гігієнічні умови на КПВВ", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у Дежприкордонслужбі України повідомили, що пасажиропотік з материкової частини України до окупованого Росією півострову Крим у 2018 році знизився у порівнянні з 2017 роком.