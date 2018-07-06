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У МінТОТ розповіли про ситуацію з перетином адмінкордону з Кримом у червні

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 22:22
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)
Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)

У червні на територію окупованого Криму в'їхало 147 071 осіб

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з окупованим Кримом протягом червня 2018 року адміністративну межу перетнули 257 тис. 460 осіб. Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

Зазначається, що порівняно з травнем, кількість перетинів адмінкордону зросла на 37,68%. Тоді кордон перетнули понад 170 тис осіб.

"Протягом червня 2018 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 257 тис. 460 осіб та 41 тис. 460 транспортних засобів", - зазначили у міністерстві.

Так, КПВВ "Чонгар" в напрямку України перетнули 53 300 осіб, у зворотному напрямку - 72 990 осіб.

КПВВ "Каланчак": в напрямку України - 49 450 осіб, у зворотному напрямку - 63 720 осіб. КПВВ "Чаплинка": в напрямку України - 7 000 осіб, у зворотному напрямку - 11 000.

Відтак, у червні на територію Криму в'їхало 147 071 осіб.

У міністерстві повідомляють, що громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях, їздять на контрольовану територію для відвідування родин, закупівлі необхідних товарів та послуг, а також оформлення документів.

Нагадаємо, кабінет міністрів України виділить 105,98 млн. грн. на облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що знаходяться на адміністративній межі з Кримом.

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Теги публікації: Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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