За минувшие сутки Польша впервые не зафиксировала попыток прорыва границы "мигрантами" из Беларуси

28 декабря стало первым днем ​​за долгое время, когда польские пограничники не зафиксировали попыток нелегального силового пересечения границы с Беларуси. "Мигранты" подходили к границе, но увидев пограничников сразу отходили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пограничной службы Польши в Twitter.

"Вчера, 28 декабря, не было ни одной попытки нелегального проникновения на территорию Польши", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в этот день к границе подходили три десятка мигрантов, однако увидев пограничников, они отошли от ограждения.