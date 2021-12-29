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За минувшие сутки Польша впервые не зафиксировала попыток прорыва границы "мигрантами" из Беларуси

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Польша, Среда 29 декабря 2021 12:18
За минувшие сутки Польша впервые не зафиксировала попыток прорыва границы "мигрантами" из Беларуси Фото: в Польше впервые не зафиксировали попыток прорыва границы "мигрантами" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

28 декабря стало первым днем ​​за долгое время, когда польские пограничники не зафиксировали попыток нелегального силового пересечения границы с Беларуси. "Мигранты" подходили к границе, но увидев пограничников сразу отходили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пограничной службы Польши в Twitter.

"Вчера, 28 декабря, не было ни одной попытки нелегального проникновения на территорию Польши", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в этот день к границе подходили три десятка мигрантов, однако увидев пограничников, они отошли от ограждения.

Напомним, 25 декабря, с территории Беларуси пытались перейти границу с Польшей 47 человек. Большая группа хотела взять границу штурмом.

Отметим, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.

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