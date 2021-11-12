Миграционный кризис спровоцировал Путин, это часть гибридной войны, - Монастырский

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. Это часть гибридной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" .

Он отметил, что на границе Польши и Беларуси находятся не беженцы.

"Беженцы - это убегающие от опасности. Сейчас, в тех странах, откуда эти люди, нет угроз. В 2015 году в Сирии и Ираке шли боевые действия, люди спасали свою жизнь. Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации и искусственно спровоцированный кризис. Автор которой - Путин. Это часть гибридной войны и агрессии", - заявил он

Монастырский подчеркнул, что цель этого кризиса - не Польша, а весь Европейский союз.

Министр добавил, что сегодня провел телефонный разговор с польским министром внутренних дел.

Мариуш Каминский подтвердил, что польское общество было неоднозначно в оценке мигрантов - одни категорически против, другие просили пропустить этих людей на территорию Польши. Однако глава правоохранительного ведомства Украины призвал украинцев придерживаться одной позиции в этой ситуации.

"Я призываю всех граждан быть едиными - не может в этой ситуации быть разных точек зрения. Это война! Тысячи людей направляются к границам ЕС. Убежден, что наша граница - это символическая граница Европы. Наша задача его защищать", - подчеркнул он.

Денис Монастырский также сказал, что недавно инспектировал потенциально опасный участок украинско-белорусской границы.

Ранее мы писали, что Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты обсуждают, что сегодня грозит Михаилу Саакашвили, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.

В студии - Вахтанг Кикабидзе, Денис Монастырский, Александр Данилюк, Христо Грозев и другие.

"Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".



А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.



А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.



Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.



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