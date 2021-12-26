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В Москве готовят делегацию для заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе

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Воскресенье 26 декабря 2021 10:53
В Москве готовят делегацию для заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе Фото: МИД РФ (mid.ru)
Автор: Александр Белоус

Сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО, а также состав российской делегации находятся в проработке. В Москве хотят направить высокопоставленных военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД РФ Александра Грушко российскому госагентству ТАСС.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", - сказал Грушко.

По его словам, "поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании Совета Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные".

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года.

До этого пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

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