За минулу добу Польща вперше не зафіксувала спроб прориву кордону "мігрантами" з Білорусі

Фото: у Польщі вперше не зафіксували спроб прориву кордону "мігрантами" (Getty Images)

28 грудня стало першим днем за довгий час, коли польські прикордонники не зафіксували спроб нелегального силового перетину кордону з Білорусі. "Мігранти" підходили до кордону, але побачивши прикордонників відразу відходили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної служби Польщі в Twitter.

"Вчора, 28 грудня, не було жодної спроби нелегального проникнення на територію Польщі", - йдеться в повідомленні. При цьому уточнюється, що в цей день до кордону підходили три десятки мігрантів, проте побачивши прикордонників, вони відійшли від огорожі. Wczoraj tj.28.12 na gr.nie stwierdzono żadnej próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski

Na odcinkach ochranianych przez #placówkaSG w Narewce i Czeremsze grupy liczące nawet 30 osób podchodziły pod linię granicy, ale na widok polskich patroli wycofywały się. pic.twitter.com/oxmV9goLcA — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 29, 2021