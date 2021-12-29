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За минулу добу Польща вперше не зафіксувала спроб прориву кордону "мігрантами" з Білорусі

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Польща, Середа 29 грудня 2021 12:18
За минулу добу Польща вперше не зафіксувала спроб прориву кордону "мігрантами" з Білорусі Фото: у Польщі вперше не зафіксували спроб прориву кордону "мігрантами" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

28 грудня стало першим днем за довгий час, коли польські прикордонники не зафіксували спроб нелегального силового перетину кордону з Білорусі. "Мігранти" підходили до кордону, але побачивши прикордонників відразу відходили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної служби Польщі в Twitter.

"Вчора, 28 грудня, не було жодної спроби нелегального проникнення на територію Польщі", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що в цей день до кордону підходили три десятки мігрантів, проте побачивши прикордонників, вони відійшли від огорожі.

Нагадаємо, 25 грудня, з території Білорусі намагалися перейти кордон з Польщею 47 осіб. Велика група хотіла взяти кордон штурмом.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. За його словами, це частина гібридної війни.

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