Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 750 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 15 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 43750 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 1876 (+12);
- боевых бронированных машин - 4141 (+15);
- артиллерийских систем - 985 (+5);
- РСЗО - 261 (+0);
- средства ПВО - 136 (+0);
- самолетов - 233 (+0);
- вертолетов - 195 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 787 (+3);
- крылатые ракеты - 187 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5);
- специальной техники - 92 (+1).
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.
Кроме того, ВСУ на юге и востоке уничтожили по одной базе оккупантов.
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