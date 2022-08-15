Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 750 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що боротьба на півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

Крім того, ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів.

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