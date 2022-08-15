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Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні

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Понеділок 15 серпня 2022 09:20
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 750 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1876 (+12);
  • бойових броньованих машин - 4141 (+15);
  • артилерійських систем - 985 (+5);
  • РСЗВ - 261 (+0);
  • засоби ППО - 136 (+0);
  • літаків - 233 (+0);
  • вертольотів - 195 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
  • крилаті ракети - 187 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
  • спеціальної техніки - 92 (+1).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що боротьба на півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

Крім того, ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів.

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Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
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