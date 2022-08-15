Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 750 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1876 (+12);
- бойових броньованих машин - 4141 (+15);
- артилерійських систем - 985 (+5);
- РСЗВ - 261 (+0);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 233 (+0);
- вертольотів - 195 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
- крилаті ракети - 187 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
- спеціальної техніки - 92 (+1).
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що боротьба на півдні України дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.
Крім того, ЗСУ на півдні та сході знищили по одній базі окупантів.
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