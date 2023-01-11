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Мінус танк та БМП. Нацгвардійці в Авдіївці завдали удару по позиціях ворога (відео)

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Авдіївка, Середа 11 січня 2023 12:57
Мінус танк та БМП. Нацгвардійці в Авдіївці завдали удару по позиціях ворога (відео) Фото: нацгвардійці в Авдіївці завдали удару по позиціях ворога (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецназівці Нацгвардії завдали ударів по позиціях російських загарбників на Авдіївському напрямку, знищивши кілька одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацгвардії.

Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони українським бійцям вдається систематично завдавати ударів по позиціях ворога та знищувати бронетехніку.

"Підрозділ Національної гвардії, який виконує завдання поблизу Авдіївки, за два дні знищив 4 БМП та 1 танк. На відео окремі фрагменти завдання ударів нашими бійцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 112 960 військових.

Також повідомляли, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ 10 січня успішно зупинили атаки ворога в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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