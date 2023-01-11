Українські воїни за добу відбили 13 атак росіян у трьох областях, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 10 січня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки і Покровки Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь знову потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір'я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема Антонівки, Веселого, Республіканця, Дніпровського, Дудчан, Милового, Золотої Балки та Херсона. Постраждали мирні люди.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Пречистівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.

Окупанти здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово захоплених територій. Так, майже 1 500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, були позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території РФ та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.