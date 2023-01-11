Минус танк и БМП. Нацгвардейцы в Авдеевке нанесли удар по позициям врага (видео)

Фото: нацгвардейцы в Авдеевке нанесли удар по позициям врага (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Спецназовцы Нацгвардии нанесли удары по позициям российских захватчиков на Авдеевском направлении, уничтожив несколько единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацгвардии.

Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействия с другими подразделениями сил обороны украинским бойцам удается систематически наносить удары по позициям врага и уничтожать бронетехнику. "Подразделение Национальной гвардии, выполняющее задачи вблизи Авдеевка, за два дня уничтожило 4 БМП и 1 танк. На видео отдельные фрагменты нанесения ударов нашими бойцами", - говорится в сообщении.