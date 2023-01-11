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Минус танк и БМП. Нацгвардейцы в Авдеевке нанесли удар по позициям врага (видео)

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Авдеевка, Среда 11 января 2023 12:57
Минус танк и БМП. Нацгвардейцы в Авдеевке нанесли удар по позициям врага (видео) Фото: нацгвардейцы в Авдеевке нанесли удар по позициям врага (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецназовцы Нацгвардии нанесли удары по позициям российских захватчиков на Авдеевском направлении, уничтожив несколько единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацгвардии.

Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействия с другими подразделениями сил обороны украинским бойцам удается систематически наносить удары по позициям врага и уничтожать бронетехнику.

"Подразделение Национальной гвардии, выполняющее задачи вблизи Авдеевка, за два дня уничтожило 4 БМП и 1 танк. На видео отдельные фрагменты нанесения ударов нашими бойцами", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 490 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 112 960 военных.

Также сообщалось, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 10 января успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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