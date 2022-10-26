Мінус склад та ворожа техніка: нацгвардійці вдарили по позиціях росіян на сході (відео)
Бійці одного з підрозділів Нацгвардії України завдали удару по позиції росіян на сході. Внаслідок чого знищено склад боєприпасів та чимало техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Бійці одного з підрозділів Національної гвардії за минулу добу завдали значних втрат ворогові на одному зі східних напрямків. Знищили склад БК, 1 - БМД, 2 - БМД, місце зосередження особового складу противника та дві одиниці БАТ, які ворог використав для інженерного обладнання своїх позицій ", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, раніше ми писали, що над Україною 22 жовтня збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного додатку "єППО".
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