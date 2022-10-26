Мінус склад та ворожа техніка: нацгвардійці вдарили по позиціях росіян на сході (відео)

Фото: нацгвардійці вдарили по позиціях росіян на сході (Getty Images)

Бійці одного з підрозділів Нацгвардії України завдали удару по позиції росіян на сході. Внаслідок чого знищено склад боєприпасів та чимало техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.