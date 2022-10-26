Минус склад и вражеская техника: нацгвардейцы ударили по позициям россиян на востоке (видео)

Фото: нацгвардейцы ударили по позициям россиян на востоке (Getty Images)

Бойцы одного из подразделений Нацгвардии Украины нанесли удар по позиция россиян на востоке. Вследствие чего уничтожен склад боеприпасов и немало техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.