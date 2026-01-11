Мінус ще понад 1100 окупантів: Генштаб оновив статистику на ранок 11 січня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, водночас регулярні оновлення свідчать про триваючі удари по російських військах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
За останніми даними, орієнтовні втрати особового складу противника склали 1 218 940 осіб, що на +1130 більше порівняно з попередньою звітною датою. Ці цифри підкреслюють інтенсивність бойових дій і масштаб опору української армії.
Серйозні втрати фіксуються і серед техніки ворога:
11541 танк (+11)
23885 бойових бронетранспортерів (+3)
35952 артилерійські системи (+44)
1598 реактивних систем залпового вогню (+1)
1269 засобів ППО
434 літаки
347 вертольотів
104068 оперативно-тактичних БПЛА (+654)
4155 крилатих ракет
28 кораблів і катерів, 2 підводні човни
73644 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+134)
4039 одиниць спеціальної техніки
Високі цифри свідчать про масштабну шкоду російської армії і демонструють ефективність української оборони, особливо в частині авіації, безпілотників і артилерії.
Регулярні оновлення дають змогу аналізувати динаміку бойових дій і прогнозувати подальші потреби противника.
Нагадуємо, що до вечора 10 січня Збройні сили України успішно відбили 139 штурмів російських військ, при цьому найбільш напруженою залишалася лінія фронту в районі Покровського, де фіксувалася найбільша кількість атак противника за добу.
Зазначимо, що станом на 16:00 10 січня 2026 року сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів на кількох напрямках. Було зафіксовано 68 бойових зіткнень, при цьому артилерійські та авіаційні удари противника завдавали уражень у Сумській та Чернігівській областях, але українські війська успішно відбивають атаки.