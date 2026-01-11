UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мінус ще понад 1100 окупантів: Генштаб оновив статистику на ранок 11 січня

Фото: ЗСУ (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасія

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, водночас регулярні оновлення свідчать про триваючі удари по російських військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати особового складу

За останніми даними, орієнтовні втрати особового складу противника склали 1 218 940 осіб, що на +1130 більше порівняно з попередньою звітною датою. Ці цифри підкреслюють інтенсивність бойових дій і масштаб опору української армії.

Втрати техніки

Серйозні втрати фіксуються і серед техніки ворога:

  • 11541 танк (+11)

  • 23885 бойових бронетранспортерів (+3)

  • 35952 артилерійські системи (+44)

  • 1598 реактивних систем залпового вогню (+1)

  • 1269 засобів ППО

  • 434 літаки

  • 347 вертольотів

  • 104068 оперативно-тактичних БПЛА (+654)

  • 4155 крилатих ракет

  • 28 кораблів і катерів, 2 підводні човни

  • 73644 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+134)

  • 4039 одиниць спеціальної техніки

Високі цифри свідчать про масштабну шкоду російської армії і демонструють ефективність української оборони, особливо в частині авіації, безпілотників і артилерії.

Регулярні оновлення дають змогу аналізувати динаміку бойових дій і прогнозувати подальші потреби противника.

 

Нагадуємо, що до вечора 10 січня Збройні сили України успішно відбили 139 штурмів російських військ, при цьому найбільш напруженою залишалася лінія фронту в районі Покровського, де фіксувалася найбільша кількість атак противника за добу.

Зазначимо, що станом на 16:00 10 січня 2026 року сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів на кількох напрямках. Було зафіксовано 68 бойових зіткнень, при цьому артилерійські та авіаційні удари противника завдавали уражень у Сумській та Чернігівській областях, але українські війська успішно відбивають атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні