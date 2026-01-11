RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Минус еще свыше 1100 оккупантов: Генштаб обновил статистику на утро 11 января

Фото: ВСУ (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасия

С начала полномасштабного вторжения России в Украину противник понес значительные потери в личном составе и технике, при этом регулярные обновления свидетельствуют о продолжающихся ударах по российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава

По последним данным, ориентировочные потери личного состава противника составили 1 218 940 человек, что на +1130 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой. Эти цифры подчеркивают интенсивность боевых действий и масштаб сопротивления украинской армии.

Потери техники

Серьезные потери фиксируются и среди техники врага:

  • 11541 танк (+11)

  • 23885 боевых бронетранспортеров (+3)

  • 35952 артиллерийские системы (+44)

  • 1598 реактивных систем залпового огня (+1)

  • 1269 средств ПВО

  • 434 самолета

  • 347 вертолетов

  • 104068 оперативно-тактических БПЛА (+654)

  • 4155 крылатых ракет

  • 28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки

  • 73644 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+134)

  • 4039 единиц специальной техники

Высокие цифры свидетельствуют о масштабном ущербе российской армии и демонстрируют эффективность украинской обороны, особенно в части авиации, беспилотников и артиллерии.

Регулярные обновления позволяют анализировать динамику боевых действий и прогнозировать дальнейшие потребности противника.

Напоминаем, что к вечеру 10 января Вооруженные силы Украины успешно отразили 139 штурмов российских войск, при этом наиболее напряженной оставалась линия фронта в районе Покровского, где фиксировалось наибольшее количество атак противника за сутки.

Отметим, что по состоянию на 16:00 10 января 2026 года силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на нескольких направлениях. Было зафиксировано 68 боестолкновений, при этом артиллерийские и авиационные удары противника наносили поражения в Сумской и Черниговской областях, но украинские войска успешно отражают атаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине