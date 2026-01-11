Минус еще свыше 1100 оккупантов: Генштаб обновил статистику на утро 11 января

С начала полномасштабного вторжения России в Украину противник понес значительные потери в личном составе и технике, при этом регулярные обновления свидетельствуют о продолжающихся ударах по российским войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По последним данным, ориентировочные потери личного состава противника составили 1 218 940 человек, что на +1130 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой. Эти цифры подчеркивают интенсивность боевых действий и масштаб сопротивления украинской армии.
Серьезные потери фиксируются и среди техники врага:
11541 танк (+11)
23885 боевых бронетранспортеров (+3)
35952 артиллерийские системы (+44)
1598 реактивных систем залпового огня (+1)
1269 средств ПВО
434 самолета
347 вертолетов
104068 оперативно-тактических БПЛА (+654)
4155 крылатых ракет
28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки
73644 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+134)
4039 единиц специальной техники
Высокие цифры свидетельствуют о масштабном ущербе российской армии и демонстрируют эффективность украинской обороны, особенно в части авиации, беспилотников и артиллерии.
Регулярные обновления позволяют анализировать динамику боевых действий и прогнозировать дальнейшие потребности противника.
Напоминаем, что к вечеру 10 января Вооруженные силы Украины успешно отразили 139 штурмов российских войск, при этом наиболее напряженной оставалась линия фронта в районе Покровского, где фиксировалось наибольшее количество атак противника за сутки.
Отметим, что по состоянию на 16:00 10 января 2026 года силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на нескольких направлениях. Было зафиксировано 68 боестолкновений, при этом артиллерийские и авиационные удары противника наносили поражения в Сумской и Черниговской областях, но украинские войска успешно отражают атаки.