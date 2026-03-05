Мінус С-400 та три бази пального: ССО показали, як знекровлюють армію РФ

Українські спецпризначенці провели серію успішних нальотів на об'єкти забезпечення російської армії у Криму та на Донбасі. Під ударом опинилися ППО та три бази з пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО) у Telegram.

У командуванні ССО підкреслюють, що знищення складів ПММ та баз забезпечення суттєво підриває наступальні можливості загарбників.

Донеччина: у Новоамвросіївському знищено ще два склади пального, а в Амвросіївці - склад матеріально-технічного забезпечення.

За останні дні спецпризначенці провели серію високоточних ударів по об'єктах забезпечення ворога на тимчасово окупованих територій.

Інші успішні удари по ворогу

Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи знищили "очі" російської протиповітряної оборони в Криму. Сили оборони вже відзвітували що саме потрапило під удар.

У кінці лютого бійці ССО провели операцію у ворожому тилу і влаштували засідку, внаслідок якої окупанти зазнали втрат. Крім того, знищили комплекс "Бук", РСЗВ "Ураган", а також центр управління російської армії.

Також бійці завдали ударів по важливих військових об’єктах країни-агресорки у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції й не тільки.