Мінус С-400 та три бази пального: ССО показали, як знекровлюють армію РФ
Українські спецпризначенці провели серію успішних нальотів на об'єкти забезпечення російської армії у Криму та на Донбасі. Під ударом опинилися ППО та три бази з пальним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО) у Telegram.
Утилізація ППО в Криму та палива на Донбасі
За інформацією військових, підрозділи front-strike ССО продовжують нищити "кровоносну систему" російських військ.
За останні дні спецпризначенці провели серію високоточних ударів по об'єктах забезпечення ворога на тимчасово окупованих територій.
Головні результати операції:
-
Крим: в окупованій Орлівці знищено район базування зенітно-ракетної системи С-400.
-
Маріуполь: ліквідовано великий склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
-
Донеччина: у Новоамвросіївському знищено ще два склади пального, а в Амвросіївці - склад матеріально-технічного забезпечення.
-
Зачатівка (Донецька обл.): уражено обʼєкт ремонтно-відновлювального підрозділу окупантів.
Чому це важливо
У командуванні ССО підкреслюють, що знищення складів ПММ та баз забезпечення суттєво підриває наступальні можливості загарбників.
"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів з метою стратегічного виснаження здатності ворога вести війну проти України", - зазначили військові.
Інші успішні удари по ворогу
Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи знищили "очі" російської протиповітряної оборони в Криму. Сили оборони вже відзвітували що саме потрапило під удар.
У кінці лютого бійці ССО провели операцію у ворожому тилу і влаштували засідку, внаслідок якої окупанти зазнали втрат. Крім того, знищили комплекс "Бук", РСЗВ "Ураган", а також центр управління російської армії.
Також бійці завдали ударів по важливих військових об’єктах країни-агресорки у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції й не тільки.