Минус С-400 и три базы горючего: ССО показали, как обескровливают армию РФ

Украинские спецназовцы провели серию успешных налетов на объекты обеспечения российской армии в Крыму и на Донбассе. Под ударом оказались ПВО и три базы с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО) в Telegram.

В командовании ССО подчеркивают, что уничтожение складов ГСМ и баз обеспечения существенно подрывает наступательные возможности захватчиков.

Донецкая область: в Новоамвросиевском уничтожены еще два склада горючего, а в Амвросиевке - склад материально-технического обеспечения.

За последние дни спецназовцы провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага на временно оккупированных территорий.

Другие успешные удары по врагу

Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму. Силы обороны уже отчитались что именно попало под удар.

В конце февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. Кроме того, уничтожили комплекс "Бук", РСЗО "Ураган", а также центр управления российской армии.

Также бойцы нанесли удары по важным военным объектам страны-агрессора в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.