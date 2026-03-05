ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Минус С-400 и три базы горючего: ССО показали, как обескровливают армию РФ

12:33 05.03.2026 Чт
2 мин
Под удар попали объекты врага в Крыму и в Донецкой области
aimg Ірина Глухова
Минус С-400 и три базы горючего: ССО показали, как обескровливают армию РФ Фото: зенитная ракетная система С-400 (росСМИ)

Украинские спецназовцы провели серию успешных налетов на объекты обеспечения российской армии в Крыму и на Донбассе. Под ударом оказались ПВО и три базы с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО) в Telegram.

Читайте также: Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу

Утилизация ПВО в Крыму и топлива на Донбассе

По информации военных, подразделения front-strike ССО продолжают уничтожать "кровеносную систему" российских войск.

За последние дни спецназовцы провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага на временно оккупированных территорий.

Главные результаты операции:

  • Крым: в оккупированной Орловке уничтожен район базирования зенитно-ракетной системы С-400.

  • Мариуполь: ликвидирован большой склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

  • Донецкая область: в Новоамвросиевском уничтожены еще два склада горючего, а в Амвросиевке - склад материально-технического обеспечения.

  • Зачатовка (Донецкая обл.): поражен объект ремонтно-восстановительного подразделения оккупантов.

Почему это важно

В командовании ССО подчеркивают, что уничтожение складов ГСМ и баз обеспечения существенно подрывает наступательные возможности захватчиков.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического истощения способности врага вести войну против Украины", - отметили военные.

Другие успешные удары по врагу

Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму. Силы обороны уже отчитались что именно попало под удар.

В конце февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. Кроме того, уничтожили комплекс "Бук", РСЗО "Ураган", а также центр управления российской армии.

Также бойцы нанесли удары по важным военным объектам страны-агрессора в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.

