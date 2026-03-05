Минус С-400 и три базы горючего: ССО показали, как обескровливают армию РФ
Украинские спецназовцы провели серию успешных налетов на объекты обеспечения российской армии в Крыму и на Донбассе. Под ударом оказались ПВО и три базы с горючим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО) в Telegram.
Утилизация ПВО в Крыму и топлива на Донбассе
По информации военных, подразделения front-strike ССО продолжают уничтожать "кровеносную систему" российских войск.
За последние дни спецназовцы провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага на временно оккупированных территорий.
Главные результаты операции:
-
Крым: в оккупированной Орловке уничтожен район базирования зенитно-ракетной системы С-400.
-
Мариуполь: ликвидирован большой склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).
-
Донецкая область: в Новоамвросиевском уничтожены еще два склада горючего, а в Амвросиевке - склад материально-технического обеспечения.
-
Зачатовка (Донецкая обл.): поражен объект ремонтно-восстановительного подразделения оккупантов.
Почему это важно
В командовании ССО подчеркивают, что уничтожение складов ГСМ и баз обеспечения существенно подрывает наступательные возможности захватчиков.
"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического истощения способности врага вести войну против Украины", - отметили военные.
Другие успешные удары по врагу
Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму. Силы обороны уже отчитались что именно попало под удар.
В конце февраля бойцы ССО провели операцию во вражеском тылу и устроили засаду, в результате которой оккупанты понесли потери. Кроме того, уничтожили комплекс "Бук", РСЗО "Ураган", а также центр управления российской армии.
Также бойцы нанесли удары по важным военным объектам страны-агрессора в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.