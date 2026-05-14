Мінус РЛС, засоби ППО і зв'язку: ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах ворога

15:32 14.05.2026 Чт
2 хв
Уражені об'єкти на окупованих територіях України та у Росії
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах ворога (Getty Images)
Вчора, 13 травня, та в ніч на 14 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, у результаті роботи українських дронів було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Старого Оскола тав радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ.

Крім того, уражено мобільний комплекс зв’язку "Редут-2УС" у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження спроможностей противника у сфері управління військами, протиповітряної оборони, логістики та технічного забезпечення", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 12 травня та в ніч на 13 травня підрозділи Сил оборони атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна Краснодарського краю. На об'єкті спалахнула пожежа.

8 травня ЗСУ здійснили масштабну атаку на стратегічні об'єкти РФ та окупованих територій. Під ударом опинилися нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

Також Сили оборони протягом 3 травня та в ніч на 4 травня завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

ППО Генштаб ЗСУ Збройні сили України Війна в Україні
За Єрмака почали вносити заставу
