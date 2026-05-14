Минус РЛС, средства ПВО и связи: ВСУ нанесли удары по важным объектам врага

15:32 14.05.2026 Чт
2 мин
Поражены объекты на оккупированных территориях Украины и в России
aimg Татьяна Степанова
Минус РЛС, средства ПВО и связи: ВСУ нанесли удары по важным объектам врага Фото: ВСУ нанесли удары по важным объектам врага (Getty Images)
Вчера, 13 мая, и в ночь на 14 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, в результате работы украинских дронов был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области РФ.

Кроме того, поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области.

Также поражен склад материально-технических средств противника в Перевальном на ВОТ АР Крым и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают системную работу по снижению возможностей противника в сфере управления войсками, противовоздушной обороны, логистики и технического обеспечения", - отметили в Генштабе.

Удары по объектам РФ

Напомним, 12 мая и в ночь на 13 мая подразделения Сил обороны атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна Краснодарского края. На объекте вспыхнул пожар.

8 мая ВСУ осуществили масштабную атаку на стратегические объекты РФ и оккупированных территорий. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.

Также Силы обороны в течение 3 мая и в ночь на 4 мая нанесли серии ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

ПВО Генштаб ВСУ Вооруженные силы Украины Война в Украине
За Ермака начали вносить залог
