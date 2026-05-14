Минус РЛС, средства ПВО и связи: ВСУ нанесли удары по важным объектам врага
Вчера, 13 мая, и в ночь на 14 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщается, в результате работы украинских дронов был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области РФ.
Кроме того, поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области.
Также поражен склад материально-технических средств противника в Перевальном на ВОТ АР Крым и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.
"Силы обороны Украины продолжают системную работу по снижению возможностей противника в сфере управления войсками, противовоздушной обороны, логистики и технического обеспечения", - отметили в Генштабе.
