Мінус ретранслятори для "Шахедів": Зеленський натякнув на операції в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення операцій зі знищення вишок для супроводу "Шахедів" на території Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Читайте також: Україна ввела санкції проти Лукашенка
"Зараз ретранслятори сучасних дронів "Шахед" – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування. Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що це було зроблено, адже з їх допомогою Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь.
"Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", - додав глава держави.
"Ми будемо слідкувати за військовою допомогою, яку він (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.).дає. Ми не піднімали це питання з американською стороною, тому що бачили, що американці налаштовані знайти з ним результат дипломатичним шляхом", - додав Зеленський.
Він також підкреслив, що Україна Ми буде включатися у цей трек і проговорювати з американцями, що так не може бути, адже він підтримує війну і допомагає вбивати цивільних.
"У нас є докази щодо цього. Все це є на мапах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили "Шахеди". І після цього було завдання ударів по нас і були втрати цивільних людей. Для нас це злочин", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, 18 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна ввела пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за допомогу Росії у війні.
Він розповів, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України від Київщини до Волині.
Президент зазначив, що частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.
Також повідомлялось, що українські хакери понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні.