Мінус понад тисячу солдатів: Генштаб ЗСУ підрахував втрати противника за добу

За останню добу, з 21 на 22 жовтня, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, два танки та 11 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 21 жовтня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.
Протягом доби противник з території Росії завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Винторівка, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Малушине Сумської області; Хрінівка, Архипівка, Сеньківка Чернігівської області.
Традиційно найбльше бойових зіткнень - 45 - зафіксовано на Покровському напрямку фронту.