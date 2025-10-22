Минус более тысячи солдат: Генштаб ВСУ подсчитал потери противника за сутки

Боевые столкновения 21 октября

Согласно сообщению Генштаба, с начала суток 21 октября на фронте произошло 108 боевых столкновений.

В течение суток противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Винторовка, Бобылевка, Белая Береза, Бунякино, Малушино Сумской области; Хреновка, Архиповка, Сеньковка Черниговской области.

Традиционно больше всего боевых столкновений - 45 - зафиксировано на Покровском направлении фронта.