Минус более тысячи солдат: Генштаб ВСУ подсчитал потери противника за сутки

За последние сутки, с 21 на 22 октября, российская армия потеряла на фронте 1050 солдат, два танка и 11 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 октября 2025 года ориентировочно составляют:
Согласно сообщению Генштаба, с начала суток 21 октября на фронте произошло 108 боевых столкновений.
В течение суток противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Винторовка, Бобылевка, Белая Береза, Бунякино, Малушино Сумской области; Хреновка, Архиповка, Сеньковка Черниговской области.
Традиционно больше всего боевых столкновений - 45 - зафиксировано на Покровском направлении фронта.