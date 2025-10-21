Де сьогодні на фронті найбільше боїв: актуальне зведення Генштабу

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Винторівка, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Малушине Сумської області; Хрінівка, Архипівка, Сеньківка Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 76 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного. Авіаудару КАБами зазнав Харків.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються.

На Лиманському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного. Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники 20 разів атакували в районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр, наразі бої тривають у двох локаціях. Авіаудару КАБами зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку 45 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворожа авіація вдарила бомбами по населених пунктах Рівнопілля, Солодке, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на даний час, противник наступальних дій не проводив.