Мінус "Панцирі", десантний катер і не тільки: ВМС показали відео удару по Криму

У ВМС показали кадри знищення десантного катера, трьох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1" та бази дронів "Оріон" в окупованому Криму.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео оприлюднили Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram.
"Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок точних ударів вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" і ліквідувати одну мобільну вогневу групу росіян.
Також силами і засобами ВМС у Новоозерному був успішно уражений російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 БК-16.
Крім того, удару зазнала військова інфраструктура росіян на аеродромі Кіровське.
Там сталося влучання в місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та були повністю знищені чотири станції управління цими дронами.
У ВМС зазначили, що така робота спрямована на планомірне знищення логістики та бойового потенціалу російських військ у глибокому тилу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про серію нищівних ударів українських військових по Криму в ніч на 8 березня.
"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний комплекс ближньої дії, який поєднує ракети та швидкострільні автомати для прикриття об’єктів на відстані до 20 км.
У Криму окупанти використовують його для перехоплення українських дронів і крилатих ракет, але ЗСУ вже неодноразово показали його вразливість.
Знищення кожного комплексу суттєво послаблює протиповітряну оборону ворога.
Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту 02510 "БК-16" - це серія російських високошвидкісних катерів, створених на замовлення ВМФ РФ.
Вони розроблені на базі малого бойового катера CombatBoat 90 шведської компанії Dockstavarvet, яка є структурною частиною концерну Saab.
Серійне виробництво катерів БК-16 росіяни розгорнули на суднобудівному заводі "Рибінська верф", що входить до концерну "Калашников".
Детальніше про ці катери - читайте у матеріалі РБК-Україна.