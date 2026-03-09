Минус "Панцири", десантный катер и не только: ВМС показали видео удара по Крыму

В ВМС показали кадры уничтожения десантного катера, трех российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и базы дронов "Орион" в оккупированном Крыму.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео обнародовали Военно-Морские Силы ВС Украины в Telegram.
"Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
В результате точных ударов удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу россиян.
Также силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 БК-16.
Кроме того, удару подверглась военная инфраструктура россиян на аэродроме Кировское.
Там произошло попадание в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и были полностью уничтожены четыре станции управления этими дронами.
В ВМС отметили, что такая работа направлена на планомерное уничтожение логистики и боевого потенциала российских войск в глубоком тылу.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о серии сокрушительных ударов украинских военных по Крыму в ночь на 8 марта.
"Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный комплекс ближнего действия, который сочетает ракеты и скорострельные автоматы для прикрытия объектов на расстоянии до 20 км.
В Крыму оккупанты используют его для перехвата украинских дронов и крылатых ракет, но ВСУ уже неоднократно показали его уязвимость.
Уничтожение каждого комплекса существенно ослабляет противовоздушную оборону врага.
Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16" - это серия российских высокоскоростных катеров, созданных по заказу ВМФ РФ.
Они разработаны на базе малого боевого катера CombatBoat 90 шведской компании Dockstavarvet, которая является структурной частью концерна Saab.
Серийное производство катеров БК-16 россияне развернули на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников".
Подробнее об этих катерах - читайте в материале РБК-Украина.