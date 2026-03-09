Минус "Панцири", десантный катер и не только: ВМС показали видео удара по Крыму

"Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

В результате точных ударов удалось поразить сразу три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидировать одну мобильную огневую группу россиян.

Также силами и средствами ВМС в Новоозерном был успешно поражен российский скоростной десантный катер проекта 02510 БК-16.

Кроме того, удару подверглась военная инфраструктура россиян на аэродроме Кировское.

Там произошло попадание в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и были полностью уничтожены четыре станции управления этими дронами.

В ВМС отметили, что такая работа направлена на планомерное уничтожение логистики и боевого потенциала российских войск в глубоком тылу.