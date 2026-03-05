Мінус носій "Калібрів": СБУ та Сили оборони вивели з ладу фрегат "Адмірал Ессен"

Джерела в спецслужбі підтвердили, що під час атаки на порт "Новоросійськ" у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат "Адмірал Ессен" - носій восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля.

Унаслідок цього:

Вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;

Пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;

Уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;

Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

"Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин - це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд", - розповіло проінформоване джерело.

Як наголошується, корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр".

Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.

Також оприлюднено фотодокази пошкоджень російського фрегата, які підтверджують критичні руйнування надбудови та бортового обладнання корабля.