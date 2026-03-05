Минус носитель "Калибров": СБУ и Силы обороны вывели из строя фрегат "Адмирал Эссен"

Источники в спецслужбе подтвердили, что во время атаки на порт "Новороссийск" в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат "Адмирал Эссен" - носитель восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля.

В результате этого:

Взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;

Поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;

Поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;

Вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

"В ходе операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе продолжался около 18 часов - это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд", - рассказал проинформированный источник.

Как отмечается, корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр".

Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины.

Также обнародованы фотодоказательства повреждений российского фрегата, которые подтверждают критические разрушения надстройки и бортового оборудования корабля.