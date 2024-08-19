Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)

Зона бойових дій у російському прикордонні за 13 днів українського наступу практично охопила вже чотири райони Курської області - Коренівський, Суджанський, Білівський та Глушківський райони. Крім того, бойові зіткнення трапляються також на самому кордоні Льговського та Великосолдатського районів.

Загалом РФ втратила контроль над близько 1200 кв. км і ця зона продовжує потроху розширюватися. Український аналітичний ресурс DeepState вночі оновив мапу, на якій позначив населені пункти Опанасівка, Снагость, Отруба, як такі, що перебувають під контролем ЗСУ.

Фото: DeepState оновив свою мапу із зайнятими територіями в Курській області (deepstatemap.live)

Тим часом в Інституті вивчення війни зауважують, що ЗСУ незначно просунулися на південний схід від Суджі.

Спираючись на геолокаційні кадри, автори звіту пишуть про просування ЗСУ на північ Мартинівки. Своєю чергою так звані російські воєнкори пишуть, що українські сили нібито контролюють село Троїцьке Коренівського району та просунулися до Семенівки (на північ від Суджі та приблизно за 24 кілометри від міжнародного кордону).

Фото: ЗСУ розширюють присутність у Курській області (svoboda.org)

Що стосується самого Кореневого, як заявляють російські медіаресурси, навколо нього, а також розташованої неподалік Ольгівки, точаться бої.

Фото: на думку аналітиків ISW, українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування в Курській області (understandingwar)

Цікавою складається ситуація навколо Глушківського району. Як пише російське опозиційне видання "Агенство", українські війська, нібито намагаються розширити зону бойових дій саме на цей район, руйнуючи в ньому мости.

За непідтвердженою інформацією, яка з'являється в соціальних мережах, ЗСУ, ймовірно, знищили третій і останній міст через річку Сейм у н. п. Кариж Курської області. Зауважимо, що напередодні на цій ділянці фронту українські бійці зруйнували міст у селі Глушкове та дещо північніше біля села Зване.

На думку російської сторони, Україна, мовляв, у такий спосіб хоче повністю відрізати російські війська від шляхів постачання в Глушківському районі. Після чого ворог на півдні цього району буде змушений користуватися переправами і понтонними мостами. Крім того, сили противника, які залишилися там, можуть опинитися в полоні.

Як пишуть журналісти "Агенства", якщо цей маневр стане успішним для ЗСУ, то зона бойових дій у Курській області розшириться у 1,5 раза і Україна зможе взяти під контроль ще до 700 квадратних кілометрів території.

Фото: ЗСУ знищили третій і останній міст через річку Сейм в Курській області (agentstvonews)

Наступ ЗСУ в Курській області