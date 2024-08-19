Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)

Зона боевых действий в российском приграничье за 13 дней украинского наступления практически охватила уже четыре района Курской области - Кореневский, Суджанский, Беловский и Глушковский районы. Кроме того, боевые столкновения происходят также на самой границе Льговского и Большесолдатского районов.

В целом РФ потеряла контроль над около 1200 кв. км и эта зона продолжает понемногу расширяться. Украинский аналитический ресурс DeepState ночью обновил карту, на которой обозначил населенные пункты Апанасовка, Снагость, Отруба, как находящиеся под контролем ВСУ.

Фото: DeepState обновил свою карту с занятыми территориями в Курской области (deepstatemap.live)

Между тем в Институте изучения войны отмечают, что ВСУ незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи.

Опираясь на геолокационные кадры, авторы отчета пишут о продвижении ВСУ на север Мартыновки. В свою очередь, так называемые российские военкоры пишут, что украинские силы якобы контролируют село Троицкое Кореновского района и продвинулись к Семеновке (севернее Суджи и примерно в 24 километрах от международной границы).

Фото: ВСУ расширяют присутствие в Курской области (svoboda.org)

Что касается самого Коренево, как заявляют российские медиаресурсы, вокруг него, а также расположенной неподалеку Ольговки, ведутся бои.

Фото: по мнению аналитиков ISW, украинские войска продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения в Курской области (understandingwar)

Интересна ситуация вокруг Глушковского района. Как пишет российское оппозиционное издание "Агентство", украинские войска якобы пытаются расширить зону боевых действий именно на этот район, разрушая в нем мосты.

По неподтвержденной информации, появляющейся в социальных сетях, ВСУ, вероятно, уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в н. п. Кариж Курской области. Заметим, что накануне на этом участке фронта украинские бойцы разрушили мост в селе Глушково и несколько севернее возле села Званное.

По мнению российской стороны, Украина, мол, таким образом хочет полностью отрезать российские войска от путей снабжения в Глушковском районе. После чего враг на юге этого района будет вынужден пользоваться переправами и понтонными мостами. Кроме того, оставшиеся там силы противника могут оказаться в плену.

Как пишут журналисты "Агентства", если этот маневр станет успешным для ВСУ, то зона боевых действий в Курской области расширится в 1,5 раза и Украина сможет взять под контроль еще до 700 квадратных километров территории.

Фото: ВСУ уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в Курской области (agentstvonews)

Наступление ВСУ в Курской области