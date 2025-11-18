Мінус майже тисяча окупантів, дрони та засіб ППО: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, протягом понеділка, 17 листопада, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет і 101 керованої авіаційної бомби. Також окупанти обстріляли позиції ЗСУ 3435 дронами-камікадзе і 3332 рази обстріляли позиції українських захисників і населені пункти.

На Покровському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення. Там українські захисники знешкодили 103 окупантів, з яких 79 - ліквідовано. Також була знешкоджена одна одиниця автомобільної техніки та 18 безпілотників; уражено дев’ять укриттів для окупантів.