Минус почти тысяча оккупантов, дроны и средство ПВО: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, в течение понедельника, 17 ноября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов с применением двух ракет и 101 управляемой авиационной бомбы. Также оккупанты обстреляли позиции ВСУ 3435 дронами-камикадзе и 3332 раза обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты.

На Покровском направлении произошло 34 боевых столкновения. Там украинские защитники обезвредили 103 оккупантов, из которых 79 - ликвидированы. Также была обезврежена одна единица автомобильной техники и 18 беспилотников; поражено девять укрытий для оккупантов.