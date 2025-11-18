RU

Минус почти тысяча оккупантов, дроны и средство ПВО: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Фото: военные ВСУ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

РФ за последние сутки потеряла почти тысячу солдат, а также военную технику: артиллерийские системы, РСЗО, дроны и одно средство ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 160 380 (+ 960) человек.
  • танков - 11 355.
  • боевых бронированных машин - 23 594 ед.
  • артиллерийских систем - 34 499 (+13) ед.
  • РСЗО - 1 545 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 247 (+1) ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 793 (+294) ед.
  • крылатые ракеты -3 940 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 579 (+43) ед.
  • специальная техника - 4 000 ед.

Фото: потери врага за сутки (GeneralStaff.ua)

 

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, в течение понедельника, 17 ноября, на фронте произошло 137 боевых столкновений. Россияне нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов с применением двух ракет и 101 управляемой авиационной бомбы. Также оккупанты обстреляли позиции ВСУ 3435 дронами-камикадзе и 3332 раза обстреляли позиции украинских защитников и населенные пункты.

На Покровском направлении произошло 34 боевых столкновения. Там украинские защитники обезвредили 103 оккупантов, из которых 79 - ликвидированы. Также была обезврежена одна единица автомобильной техники и 18 беспилотников; поражено девять укрытий для оккупантов.

