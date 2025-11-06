Майже вдвічі більше боєзіткнень: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

За останню добу, 5 листопада, на різних напрямках фронту відбулося 260 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

Російські війська завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет і скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, а також здійснив 154 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Колодязі, Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку українські захисники відбили 16 штурмових дій військ противника. Окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки.

Шість ворожих атак відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 33 рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

На Олександрівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Олександроград, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення - противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.