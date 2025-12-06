Мінус майже 1200 окупантів: Генштаб поділився свіжою статистикою щодо втрат ворога

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оновлену статистику за період з 24 лютого 2022 року по 6 грудня 2025 року.

За підрахунками, сумарні орієнтовні втрати російської армії залишаються значними та продовжують зростати.

Особовий склад та авіатехніка

За даними штабу, втрати особового складу досягли близько 1 179 790 осіб, за добу збільшившись на 1180. Також зафіксовано втрати авіації: 431 літак, 347 вертольотів, а також 87387 безпілотників оперативно-тактичного рівня. За останню добу кількість БПЛА зросла на 487 одиниць.

Бронетехніка та артилерія

Загальні втрати російських танків становлять 11 398 одиниць, плюс 2 за останню добу. Кількість знищених бойових броньованих машин сягнула 23 688.

За артилерійськими системами зафіксовано 34 874 втрати, приріст - 31. Також знищено 1560 систем РСЗВ і 1253 засоби ППО.

Ракетне озброєння і морська техніка

Кількість ліквідованих крилатих ракет становить 4024, а серед морських цілей перераховані 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Автотранспорт і спецзасоби

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн зросли до 69 037 одиниць, збільшення за добу - 130. Спеціальної техніки знищено 4015, плюс 1.