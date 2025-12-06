Минус почти 1200 оккупантов: Генштаб поделился свежей статистикой по потерям врага

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику за период с 24 февраля 2022 года по 6 декабря 2025 года.

По подсчетам, суммарные ориентировочные утраты российской армии остаются значительными и продолжают расти.

Личный состав та авиатехника

По данным штаба, потери личного состава достигли около 1 179 790 человек, за сутки увеличившись на 1180. Также зафиксированы утраты авиации: 431 самолет, 347 вертолетов, а также 87387 беспилотников оперативно-тактического уровня. За последние сутки количество БПЛА выросло на 487 единиц.

Бронетехника и артиллерия

Общие потери российских танков составляют 11 398 единиц, плюс 2 за последние сутки. Количество уничтоженных боевых бронированных машин достигло 23 688.

По артиллерийским системам зафиксировано 34 874 утраты, прирост — 31. Также уничтожено 1560 систем РСЗВ и 1253 средства ПВО.

Ракетное вооружение и морская техника

Количество ликвидированных крылатых ракет составляет 4024, а среди морских целей перечислены 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.

Автотранспорт и спецсредства

Потери автомобильной техники и автоцистерн выросли до 69 037 единиц, увеличение за сутки — 130. Специальной техники уничтожено 4015, плюс 1.