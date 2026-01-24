ua en ru
Мінус майже 1000 окупантів: свіжа статистика Генштабу на 24 січня

Україна, Субота 24 січня 2026 07:30
Мінус майже 1000 окупантів: свіжа статистика Генштабу на 24 січня Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

За минулу добу, станом на 24 січня, Сили оборони України зафіксували нові значні втрати російської армії в живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За даними української сторони, сумарні орієнтовні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 233 020 військовослужбовців. Лише за останню добу цей показник збільшився ще на 930 осіб.

Знищена техніка та озброєння

За звітний період українські захисники знищили або вивели з ладу 4 танки, довівши їхню загальну кількість до 11 603 одиниць. Втрати бойових броньованих машин зросли на 3 і склали 23 949 одиниць.

Суттєвої шкоди завдано артилерії: за добу знищено 31 систему, а загальна кількість втрат сягнула 36 580.

Також підтверджено ураження одного засобу протиповітряної оборони, внаслідок чого сумарні втрати ППО становлять 1 283 одиниці. Без змін залишаються дані щодо реактивних систем залпового вогню, літаків і вертольотів.

БПЛА, ракети та логістика

Особливо помітними залишаються втрати в безпілотниках оперативно-тактичного рівня. За добу знищено 772 дрони, а їхня загальна кількість перевищила 114 тисяч.

Також підтверджено знищення 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що посилює логістичні проблеми противника на лінії фронту.

Загальна динаміка

Накопичені втрати свідчать про триваюче виснаження російських ресурсів і високу ефективність дій Сил оборони України, які щодня завдають противнику відчутної шкоди за всіма ключовими категоріями.

Нагадуємо, що в ніч на 24 січня російські війська завдали масованого удару по Київській області, внаслідок якого постраждало четверо мирних жителів, включно з жінкою 1994 року народження з Броварського району, яка дістала травми і була госпіталізована, повідомили в обласній адміністрації.

Зазначимо, що в ніч на 24 січня обстріли російської армії спричинили перебої з теплом і водопостачанням на лівому березі Києва, зачепивши Деснянський, Дніпровський, Дарницький, Голосіївський і Солом'янський райони, повідомив міський голова Віталій Кличко.

