Главная » Новости » Война в Украине

Минус почти 1000 оккупантов: свежая статистика Генштаба на 24 января

Украина, Суббота 24 января 2026 07:30
Минус почти 1000 оккупантов: свежая статистика Генштаба на 24 января Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

За минувшие сутки, по состоянию на 24 января, Силы обороны Украины зафиксировали новые значительные потери российской армии в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным украинской стороны, суммарные ориентировочные потери противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 233 020 военнослужащих. Только за последние сутки этот показатель увеличился еще на 930 человек.

Уничтоженная техника и вооружение

За отчетный период украинские защитники уничтожили или вывели из строя 4 танка, доведя их общее количество до 11 603 единиц. Потери боевых бронированных машин выросли на 3 и составили 23 949 единиц.

Существенный урон нанесен артиллерии: за сутки уничтожена 31 система, а общее число потерь достигло 36 580.

Также подтверждено поражение одного средства противовоздушной обороны, в результате чего суммарные потери ПВО составляют 1 283 единицы. Без изменений остаются данные по реактивным системам залпового огня, самолетам и вертолетам.

БПЛА, ракеты и логистика

Особенно заметными остаются потери в беспилотниках оперативно-тактического уровня. За сутки уничтожено 772 дрона, а их общее количество превысило 114 тысяч.

Также подтверждено уничтожение 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что усиливает логистические проблемы противника на линии фронта.

Общая динамика

Накопленные потери свидетельствуют о продолжающемся истощении российских ресурсов и высокой эффективности действий Сил обороны Украины, которые ежедневно наносят противнику ощутимый урон по всем ключевым категориям.

Напоминаем, что в ночь на 24 января российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в результате которого пострадали четыре мирных жителя, включая женщину 1994 года рождения из Броварского района, получившую травмы и госпитализированную, сообщили в областной администрации.

Отметим, что в ночь на 24 января обстрелы российской армии вызвали перебои с теплом и водоснабжением на левом берегу Киева, затронув Деснянский, Днепровский, Дарницкий, Голосеевский и Соломенский районы, сообщил городской голова Виталий Кличко.

