Мінус гармати й склади БП: артилерія ЗСУ розгромила ворога на Запоріжжі

Операції українських воїнів

4 серпня джерела РБК-Україна повідомили про вибух на електропідстанції у тимчасово окупованому Бердянську.

Через нього без струму залишилася велика ремонтна база та склад, де росіяни зберігали військову техніку й зброю, а також розміщували особовий склад. Ці об’єкти окупанти облаштували на території колишнього заводу "Бердянські жниварки".

Крім того, 3 серпня українські військові завдали удару по аеродрому "Саки" в окупованому Криму, де базувалася тактична авіація противника.