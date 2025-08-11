UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Мінус гармати й склади БП: артилерія ЗСУ розгромила ворога на Запоріжжі

Ілюстративне фото: артилерія ЗСУ розгромила ворога на Запоріжжі (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Валерія Поліщук

На Запорізькому напрямку артилеристи 44-ї окремої бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали потужного удару по позиціях окупантів.

У результаті вогневого ураження знищено російську гармату 2А65 "Мста-Б", гармату Д-20 та польовий склад боєприпасів, пошкоджено ще одну "Мсту-Б" та знищено злітно-посадковий майданчик для дронів.

"Кожен влучний постріл наших гармашів - це мінус ворожа гармата і плюс врятовані життя українців. Останні дні вкотре довели: спільна робота, влучність і рішучість - запорука того, що російське озброєння врешті-решт перетворюється на суцільне згарище", - йдеться у повідомленні. 

 

Операції українських воїнів

4 серпня джерела РБК-Україна повідомили про вибух на електропідстанції у тимчасово окупованому Бердянську.

Через нього без струму залишилася велика ремонтна база та склад, де росіяни зберігали військову техніку й зброю, а також розміщували особовий склад. Ці об’єкти окупанти облаштували на території колишнього заводу "Бердянські жниварки".

Крім того, 3 серпня українські військові завдали удару по аеродрому "Саки" в окупованому Криму, де базувалася тактична авіація противника.

