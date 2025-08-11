Минус пушки и склады БП: артиллерия ВСУ разгромила врага на Запорожье

Операции украинских воинов

4 августа источники РБК-Украина сообщили о взрыве на электроподстанции во временно оккупированном Бердянске.

Из-за него без тока осталась большая ремонтная база и склад, где россияне хранили военную технику и оружие, а также размещали личный состав. Эти объекты оккупанты обустроили на территории бывшего завода "Бердянские жатки".

Кроме того, 3 августа украинские военные нанесли удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму, где базировалась тактическая авиация противника.