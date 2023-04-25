Мінус "Дзюдоист". Під Запоріжжям військові знищили ворожу станцію РЕБ
Фото: військові знищили ворожу станцію РЕБ (росЗМІ)
Українські військові на запорізькому напрямку знищили російську станцію РЕБ з символічною назвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
За даними Федорова, на запорізькому напрямку ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби з промовистою назвою.
"У окупантів мінус "Дзюдоист". Віримо, що скоро і кремлівського дзюдоїста чекає така сама доля", - наголосив він.
Нагадаємо, вчора в Харківській області прикордонники "приземлили" дрон-камікадзе.
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