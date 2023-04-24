Перетворили на сміття. В Харківській області прикордонники "приземлили" дрон-камікадзе

Російські окупанти продовжують забруднювати Україну своїм сміттям. На днях прикордонники знищили ворожий БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Бійці активно протидіють повітряним цілям противника, які останнім часом все частіше намагаються завдавати удари по позиціях прикордонників та Сил оборони України", - пише пресслужба. Як відзначають в Держприкордонслужби, ворог продовжує забруднювати довкілля нашої країни своїм сміття. На днях прикордонники зафіксували ударний дрон-камікадзе, який летів вглиб території України. "Політ був не довгий. Завдяки постійній пильності та влучній стрільбі з автоматичної зброї, ударний дрон камікадзе було перетворено на сміття", - додає пресслужба. Фото: в Харківській області прикордонники "приземлили" дрон-камікадзе (dpsu.gov.ua)